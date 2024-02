Corinthians: dois motivos para acreditar na vitória e dois para desconfiar

Do UOL, em Santos

O Corinthians enfrenta o São Paulo hoje na Neo Química Arena, às 19h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O UOL lista abaixo dois motivos para o torcedor acreditar — e dois para desconfiar do time de Mano Menezes.

Motivos para acreditar

O tabu: O Corinthians nunca perdeu para o São Paulo na Neo Química Arena. São 18 jogos, com 11 vitórias e sete empates num histórico de quase 10 anos.

Rival mal como visitante: o São Paulo tem desempenho irregular fora de casa desde o ano passado. O Tricolor não costuma jogar como consegue no Morumbi.

Motivos para desconfiar

Futebol ruim: o Corinthians fez três jogos abaixo do esperado no Campeonato Paulista. O Timão venceu o Guarani no sufoco, e perdeu para Ituano e São Bernardo.

Falta de opções: o Timão tem no time titular atletas que eram reservas em 2023, como Caetano, Rojas e Matheus Araújo. O clube ainda não conseguiu se reforçar como imaginava.