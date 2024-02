Corinthians desmente Lucas Veríssimo e mostra e-mails enviados ao empresário do zagueiro; leia

O Corinthians, via nota oficial, desmentiu a versão de Lucas Veríssimo sobre sua saída do clube rumo ao futebol do Catar. O Timão mostrou dois e-mails enviados a Paulo Pitombeira, empresário do beque, durante as tratativas para firmar um novo vínculo com seu agenciado.

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que, ao contrário do que disse o atleta Lucas Veríssimo em vídeo que circulou na tarde desta terça-feira (30), o clube enviou, em 4 de janeiro de 2024, ao estafe do jogador, o pré-contrato de trabalho para ser assinado. Diante da falta de resposta, uma cobrança por posicionamento foi feita pelo clube 15 dias depois (19/01)", escreveu o clube em nota.

"Mais uma vez lamentamos o ocorrido, mas ressaltamos que sempre defenderemos a instituição e a marca Corinthians", complementou o clube.

O primeiro e-mail, registrado no dia 4 de janeiro, diz:

"Paulo, boa tarde e um excelente 2024! Encaminho o Pré-Contrato do Lucas Veríssimo para sua verificação".

Já o segundo, enviado no dia 15 do mesmo mês, consta:

"Paulo, boa tarde!

Não obtivemos, até o momento, nenhuma resposta sobre o Pré-Contrato.

Precisamos avançar com o tema.

Aguardamos os comentários ou o documento assinado pelo atleta."

Veríssimo realizou praticamente toda a pré-temporada com o grupo e sua saída foi um grande baque para o Timão. O atleta estava com contrato de empréstimo e, segundo sua versão, a diretoria do Alvinegro demorou para finalizar as burocracias finais com o Benfica, para que ele pudesse assinar contrato.

"Estava muito feliz e as coisas estavam correndo bem. Em dezembro tivemos uma conversa, em que foi decidida detalhes para renovar o contrato entre Corinthians e Benfica, e também da minha parte. Chegamos em uma conclusão por volta dos dias 27 e 28, definimos detalhes e faltou só a assinatura. Virou o ano, nos reapresentamos dia 7, e fiquei no aguardo da assinatura, de poder oficializar essa possível compra, que era o previsto. Comprei casa em São Paulo, estava muito adaptado na cidade, então não tinha porque eu não querer permanecer", disse ao Canal do Benja.

"Pelo que sei, o Benfica enviou a proposta para eles (Corinthians) e eles teriam que retornar, mas houve uma demora dessa resposta, que tinha um prazo para assinatura, e foi isso que o Corinthians deixou passar. Todos esses dias eu cobrava meu staff, eu cobrava o Rubão quando o via no CT do Corinthians. Quando foi me oferecido que iríamos renovar eu fiquei muito feliz. Eu queria resolver isso o quanto antes. Peguei ele umas três ou quatro vezes no CT para conversar. Não foi o clube que veio até mim, eu fui procurar o clube e achei isso estranho. Me perguntava 'o que está acontecendo?'. Vi que fizeram contratações de dois ótimos zagueiros. Mas e o Lucas Veríssimo? Eu comecei a ver isso de uma forma diferente, achando que eles desistiram, que estavam dando para trás. Cobrei, fui atrás e não tive um retorno, cobrava meu staff e também não tinha esse retorno", complementou.

Com a camisa do Alvinegro, Veríssimo disputou 18 jogos, com um gol e duas assistências. O jogador foi negociado ao Al-Duhail por 9 milhões de euros (cerca de RS 48 milhões).