Coreia do Sul vence Arábia Saudita nos pênaltis e avança para as quartas da Copa da Ásia

Na tarde desta terça-feira, Coreia do Sul e Arábia Saudita se enfrentaram pelas oitavas de final da Copa da Ásia. A partida terminou com vitória dos sul-coreanos nos pênaltis por 4 a 2 após empate por 1 a 1 com a bola rolando.

Com esse resultado, a Coreia do Sul irá enfrentar a Austrália nas quartas de final, no dia 2 de fevereiro. A Arábia Saudita está eliminada da competição.

Do outro lado da chave, o Uzbequistão venceu a Tailândia por 2 a 1 e irá jogar contra o Catar na próxima fase.

O jogo

O placar quase foi inaugurado aos 40 minutos do primeiro tempo, quando os sauditas colocaram duas bolas no travessão no mesmo lance, após cobrança de escanteio. O gol árabe saiu logo no primeiro minuto da segunda etapa: Al Dawsari recebeu o passe e ajeitou para Hadi Radif finalizar na saída do goleiro sul-coreano e abrir o placar para os árabes.

A Coreia pressionou muito final do jogo, principalmente em todos os dez minutos de acréscimo, colocando uma bola no travessão aos 47 do segundo tempo. Aos 53, Young-Woo cruzou de primeira e Cho sobiu mais que todo mundo para empatar e levar o jogo para a prorrogação.

No tempo extra não houve gols e a decisão ficou para as penalidades. O goleiro coreano Hyeon-Woo brilhou pegando dois pênaltis e Hwang Hee-Chan, jogador que atua na Premier League, sacramentou a classificação da Coreia!