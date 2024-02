Como Carpini quer fazer São Paulo quebrar tabu contra Corinthians na Arena

Do UOL, em São Paulo (SP)

O São Paulo nunca venceu o Corinthians na Neo Química Arena. O tabu completa dez anos em 2024 e o técnico Thiago Carpini quer quebrá-lo de uma forma diferente.

O que aconteceu

Carpini tem trabalhado para diminuir a expectativa. A ideia do treinador é não falar sobre o tabu de dez anos para não aumentar a pressão para quebrá-lo.

Retrospecto como visitante aumenta cobranças. O São Paulo de Dorival Jr venceu somente uma partida como visitante no Brasileirão do ano passado e o empate contra o Mirassol no início da temporada retomou a discussão sobre o Tricolor longe do Morumbi.

O técnico falou publicamente sobre o tabu "não ser um peso desse grupo". Na última coletiva, Carpini foi firme ao dizer que o tabu não pertencia ao elenco atual do Tricolor.

Duelo, porém, não é tratado como 'qualquer um'. Treinador e elenco sabem do peso do clássico contra o rival, independentemente do tabu.

Rotação entre os titulares já era preparação para o Majestoso. O São Paulo fez um rigoroso 'controle de carga' neste início de temporada já pensando em deixar os atletas próximos de seu máximo já no clássico contra o Corinthians, e posteriormente para a Supercopa.

O que disse Carpini

Procuro trazer as coisas positivas do ano anterior para potencializar e aquilo que não foi tão bom melhorar. Isso precisamos melhorar, essa pontuação também fora de casa. Atletas têm ciência disso, mas não vamos carregar esse peso. É um novo ano, uma nova história, um novo ciclo. Quando acontece mudança de comando gera-se expectativa de novas situações e alternativas. Vale ressaltar o que é o Morumbi para o São Paulo, o que é o torcedor, sempre fazendo festa, um público maravilhoso apoiando e cantando o tempo todo. Realmente é algo que faz total diferença e acho que eles sabem a importância que eles têm para dentro do campo, principalmente nos momentos de dificuldades. A média de público é fantástica e assim seja.

Tem um peso diferente, é um clássico, não é um jogo qualquer. Esse peso de quebrar tabu não é desse elenco. Não sei quanto tempo tem a Neo Química, quantas equipes já passaram por lá, quantos jogos o São Paulo já fez lá. Não era esse elenco. Esse peso não é nosso, esse tabu não é nosso. Se nós tivermos a oportunidade que vamos ter na terça-feira de fazer um grande jogo e conseguir isso, fantástico, é um grupo que segue fazendo história como já foi em 2023.

Relembre o retrospecto na Neo Química Arena:

21/09/2014 - Corinthians 3 x 2 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

18/02/2015 - Corinthians 2 x 0 São Paulo (Libertadores)

22/11/2015 - Corinthians 6 x 1 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

14/02/2016 - Corinthians 2 x 0 São Paulo (Campeonato Paulista)

17/07/2016 - Corinthians 1 x 1 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

23/04/2017 - Corinthians 1 x 1 São Paulo (Campeonato Paulista, semifinal)

11/06/2017 - Corinthians 3 x 2 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

28/03/2018 - Corinthians 1 x 0 São Paulo (Campeonato Paulista, nos pênaltis: 5 x 4)

10/11/2018 - Corinthians 1 x 1 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

17/02/2019 - Corinthians 2 x 1 São Paulo (Campeonato Paulista)

21/04/2019 - Corinthians 2 x 1 São Paulo (Campeonato Paulista, final)

26/05/2019 - Corinthians 1 x 0 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

13/12/2020 - Corinthians 1 x 0 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

02/05/2021 - Corinthians 2 x 2 São Paulo (Campeonato Paulista)

30/06/2021 - Corinthians 0 x 0 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

22/05/2022 - Corinthians 1 x 1 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

14/05/2023 - Corinthians 1 x 1 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

25/07/2023 - Corinthians 2 x 1 São Paulo (Copa do Brasil)

