Com lesão de Palacios, Hugo deve ganhar sequência como titular no Corinthians

A tendência é que o lateral esquerdo Hugo ganhe sequência como titular na equipe do Corinthians, devido à lesão de Diego Palacios na partida contra o São Bernardo. O equatoriano sofreu uma contusão no músculo posterior da coxa direita logo em sua estreia com a camisa do Timão.

Hugo iniciou jogando nas duas primeiras rodadas do Estadual, mas a tendência era que a "briga" por posição com Palacios se acirra-se nos próximos compromissos. Com o estrangeiro ausente para tratar de seu problema físico, o camisa 6 deve se consolidar como titular absoluto para os próximos compromissos.

Até esse momento, segundo o Sofascore, Hugo possui dois desarmes por partida e 83% de acerto de passe com a camisa do Corinthians. O atleta foi contratado para essa temporada, assinando com o Alvinegro até final de 2026.

Um tópico de atenção é que o Corinthians registrou apenas Hugo e Palacios para a lista A do Paulista. Sem o equatoriano, sobram jovens inscritos na lista B, como Kaio Henrique e Vitor Meer, que fizeram parte do elenco que conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Matheus Bidu, que treinou normalmente durante a pré-temporada, não foi relacionado para o Estadual e está na "lista de negociáveis" da diretoria do Timão.