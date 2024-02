Com Douglas Costa, Diniz pode escalar time titular com todos jogadores acima dos 30 anos

No último domingo, o Fluminense oficializou a contratação do atacante Douglas Costa. Com isso, caso Fernando Diniz tenha interesse, poderá escalar uma equipe titular com todos os atletas acima dos 30 anos, confira a escalação:

Fábio (43 anos); Samuel Xavier (33), David Braz (36), Felipe Melo (40) e Marcelo (35); Thiago Santos (34), Paulo Henrique Ganso (34) e Renato Augusto (35); Keno (34), Douglas Costa (33) e Cano (35). A média de idade desta equipe seria de 35,6 anos.

O goleiro Felipe Alves (35), o zagueiro Antônio Carlos (30) e o lateral Diogo Barbosa (31), ainda poderiam ser opções para o banco de reservas.

Em 2023, temporada que coroou o Fluminense com o inédito título da Copa Libertadores, o treinador Fernando Diniz achava interessante mesclar a juventude com a experiência.

Dos onze iniciais do time carioca na decisão da competição continental, contra o Boca Juniors, apenas quatro atletas estavam abaixo dos 33 anos: Nino, André, Martinelli e Jhon Arias.

Agora, o próximo compromisso da equipe carioca está marcado para quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), diante do Bangu. O jogo é válido pelo Campeonato Carioca.