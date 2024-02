Com Curry no topo, NBA divulga lista com camisas de atletas mais vendidas nesta temporada

O perfil oficial da NBA nas redes sociais divulgou uma lista com as 15 camisas de atletas mais vendidas na primeira metade da temporada de 2023/2024. Stephen Curry, astro do Golden State Warriors, lidera o ranking.

A segunda colocação é ocupada por Jayson Tatum, do Boston Celtics. Em seu perfil no X, antigo Twitter, o atleta se mostrou surpreso.

"Uau, isso é uma loucura para mim", escreveu.

Lebron James, um dos maiores nomes da história do basquete e que hoje defende o Los Angeles Lakers, está em terceiro lugar. Primeira escolha do último draft e uma da maiores promessa da NBA, Victor Wembanyana, do San Antonio Spurs, é o quarto colocado da lista.

Confira o top 15 completo:

Stephen Curry (Golden State Warriors)



Jayson Tatum (Boston Celtics)



LeBron James (Los Angeles Lakers)



Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)



Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)



Luka Doncic (Dallas Mavericks)



Devin Booker (Phoenix Suns)



Kevin Durant (Phoenix Suns)



Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)



Damina Lillard (Milwaukee Bucks)



Ja Morant (Memphis Grizzlies)



Joel Embiid (Philadelphia 76ers)



LaMelo Ball (Charlotte Hornets)



Nikola Jokic (Denver Nuggets)



De'Aaron Fox (Sacramento Kings)

The NBA's top-selling jerseys list... based on https://t.co/I0ypSvyq5i sales from the first half of the 2023-24 season! pic.twitter.com/nLcKSqpxjk ? NBA (@NBA) January 30, 2024

Camisas de equipe mais vendidas

Um ranking com as camisas de equipes mais vendidas também foi divulgado. Los Angeles Lakers e Boston Celtics, maiores campeões da NBA (ambos com 17 títulos), lideram a lista.

Campeão da NBA na temporada 2021/2022 e dono de uma das maiores torcidas, o Golden State Warriors vem na sequência, ocupando a terceira colocação. O Denver Nuggets, atual campeão da liga, não aparece no top 10.

Confira o top 10 completo:

1 - Los Angeles Lakers



2- Boston Celtics



3- Golden State Warriors



4- Milwaukee Bucks



5- Philadelphia 76ers



6- Chicago Bulls



7- Phoenix Suns



8- New York Knicks



9- San Antonio Spurs



10- Dallas Mavericks