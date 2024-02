Com atrações gratuitas, centro histórico de São Paulo recebe torneios de esportes de areia

A partir do dia 9 de fevereiro, a região do Parque Dom Pedro, no centro histórico de São Paulo, será palco da segunda edição do Festival de Verão Praia São Paulo, evento que visa incentivar a prática esportiva e recreativa na cidade. Até 3 de março, em estrutura montada em frente ao Museu Catavento, um dos principais pontos turísticos da capital paulista, serão realizados torneios de esportes de areia, como beach soccer, beach tennis, futevôlei e vôlei de praia, com entrada gratuita para a população.

As competições serão disputadas durante os finais de semana do período. No primeiro deles, do dia 9 ao dia 11 de fevereiro, o festival recebe disputas de futevôlei. Entre os dias 16 e 18, o local será palco de competições de beach tennis. Já de 23 a 25, ocorrem as disputas de vôlei de praia. No último final de semana, entre os dias 1 e 3 de março, o evento recebe partidas de beach soccer.

Além disso, o espaço também oferecerá estrutura com diversas quadras para a prática gratuita das modalidades. Durante a semana, ainda serão disponibilizadas clínicas gratuitas com professores. O projeto busca levar lazer para pessoas de todas as idades e ainda possui vários festivais de esportes envolvidos.

No festival de beach soccer, não haverá viés competitivo nem compromisso com resultados oficiais. A estrutura oferecida no evento será a mesma utilizada por atletas de rendimento nos campeonatos e estará aberta à população geral, de todas as idades.

"Além de movimentar a região, é um projeto importante do ponto de vista social, já que é gratuito e promove a interação entre a população, apresentando opções de lazer e recreação", disse Gisele Gasperini Faria, membro do Comitê Organizador do Festival de Verão Praia São Paulo.