Cicinho acredita que São Paulo quebrará o tabu contra o Corinthians na Neo Química Arena

Cicinho, ídolo do São Paulo e atual comentarista esportivo, acredita que na noite desta terça-feira, o Tricolor quebrará o tabu de jamais ter vencido o Corinthians dentro da Neo Química Arena. A bola rola às 19h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

"Amanhã acaba o tabu e é show do Tricolor: 3 a 0", cravou ao ArenaSBT.

O primeiro Majestoso na Neo Química Arena ocorreu em setembro de 2014. Nestes quase 10 anos, ocorreram 18 jogos na casa do Corinthians, sem nenhuma vitória do São Paulo. São 10 vitórias do Timão, além de oito empates entre as equipes.

O Corinthians chega para o clássico vivendo um momento complicado, com duas derrotas seguidas. A última diante do São Bernardo, por 1 a 0, quando teve um jogador a mais durante grande parte do jogo.

Por outro lado, o São Paulo segue invicto neste ano, com duas vitórias e um empate. Apesar disso, o Tricolor também já pensa na decisão da Supercopa diante do Palmeiras, que acontece no próximo domingo.

O último jogo entre os dois clubes na Neo Química Arena foi disputado em julho do ano passado, pelas semifinais da Copa do Brasil. Renato Augusto fez os dois gols do Corinthians, enquanto Luciano marcou o do São Paulo.

Veja os 18 jogos de invencibilidade do Corinthians contra o São Paulo na Arena:

21/9/2014 - Corinthians 3 x 2 São Paulo (Campeonato Brasileiro)



18/2/2015 - Corinthians 2 x 0 São Paulo (Copa Libertadores)



22/11/2015 - Corinthians 6 x 1 São Paulo (Campeonato Brasileiro)



14/2/2016 - Corinthians 2 x 0 São Paulo (Campeonato Paulista)



17/7/2016 - Corinthians 1 x 1 São Paulo (Campeonato Brasileiro)



23/4/2017 - Corinthians 1 x 1 São Paulo (Campeonato Paulista)



11/6/2017 - Corinthians 3 x 2 São Paulo (Campeonato Brasileiro)



28/3/2018 - Corinthians 1 x 0 São Paulo (Campeonato Paulista)



10/11/2018 - Corinthians 1 x 1 São Paulo (Campeonato Brasileiro)



17/2/2019 - Corinthians 2 x 1 São Paulo (Campeonato Paulista)



21/4/2019 - Corinthians 2 x 1 São Paulo (Campeonato Paulista)



26/5/2019 - Corinthians 1 x 0 São Paulo (Campeonato Brasileiro)



13/12/2020 - Corinthians 1 x 0 São Paulo (Campeonato Brasileiro)



2/5/2021 - Corinthians 2 x 2 São Paulo (Campeonato Paulista)



30/6/2021 - Corinthians 0 x 0 São Paulo (Campeonato Brasileiro)



22/5/2022 - Corinthians 1 x 1 São Paulo (Campeonato Brasileiro)



14/5/2023 - Corinthians 1 x 1 São Paulo (Campeonato Brasileiro)



25/7/2023 - Corinthians 2 x 1 São Paulo (Copa do Brasil).