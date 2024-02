Casares nega chapéu em negociação por Caio Paulista: "O São Paulo se retirou'

O presidente do São Paulo, Julio Casares, falou nesta terça-feira sobre a negociação com o lateral Caio Paulista, que se transferiu para o rival Palmeiras. O mandatário afirmou que o Tricolor desistiu do jogador assim que soube de sua conversa com o rival e, por isso, não houve chapéu.

Caio Paulista foi um dos destaques do elenco são-paulino de 2023, que conquistou o título inédito da Copa do Brasil. Emprestado pelo Fluminense, o lateral seria comprado pelo São Paulo, mas optou por fechar com o Palmeiras. Segundo Julio Casares, o clube do Morumbi se retirou na negociação.

"Nós temos nossa linha de responsabilidade. As questões contratuais estavam sendo desenvolvidas, com ele e com o empresário dele. Em um determinado momento, ele parou de conversar com o São Paulo e nós descobrimos que ele estava conversando com um arquirrival. Neste momento, o São Paulo se retirou", disse em entrevista ao canal Benja Me Mucho.

"Essa coisa de 'pulou o muro, tomou chapéu', não. Foi uma decisão dele. Claro que eu não tomaria essa decisão, porque ele foi feliz no São Paulo. Ele era um jogador do Fluminense que estava infeliz e ficou feliz no São Paulo, mas é uma questão profissional. Se amanhã um profissional fala que quer ir para um time, porque vai ganhar bem mais, vá. É página virada que ele seja feliz lá, é nosso adversário hoje", seguiu.

"Ao negociar com o arquirrival, há uma quebra de confiança na relação, não é bom. A Leila depois me ligou, tenho uma relação extraordinária com ela. Ela disse que ele ficou no mercado, sem problema. Vejo as coisas com naturalidade, ninguém é maior que o São Paulo. Se eu fizer isso, vou estar dando o exemplo de que alguém pode superar a instituição. O jogador é um funcionário importante, que foi valorizado, mas mesmo assim quis outro caminho, é a liberdade dele", garantiu.

Agora, Caio Paulista deve enfrentar o São Paulo no domingo, quando a equipe enfrenta o Palmeiras na decisão da Supercopa do Brasil. O Choque-Rei será disputado no Mineirão, a partir das 16h (de Brasília).

Antes disso, o São Paulo terá outro clássico. Pela quarta rodada, o Tricolor Paulista enfrenta o Corinthians, nesta terça-feira, a partir das 19h30, na Neo Química Arena.