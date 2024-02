Botafogo tem pré-contrato com Igor Jesus, do Shabab Al-Ahli

O Botafogo não renovou contrato com Diego Costa para 2024, entretanto, os alvinegros já tem um acerto com outro atacante para a temporada. Igor Jesus, que atualmente está no Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, assinou pré-contrato com o clube carioca.

O jogador de 22 anos só deve chegar no meio da temporada ao Botafogo. Isso porque o clube árabe não aceitou liberar Igor Jesus neste momento.

O Botafogo tem no elenco os atacantes Tiquinho Soares, Janderson e Matheus Nascimento.

Focado no Campeonato Carioca, o Botafogo volta a campo nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), para confronto diante da Portuguesa-RJ.