Bicampeão da NBA é preso com arma e drogas nos EUA

Rajon Rondo, nome importante da história da NBA, foi preso na noite de domingo nos Estados Unidos. Segundo informações da WDRB, o ex-armador foi pego com drogas e uma arma de fogo.

A apreensão aconteceu no condado de Jackson, em Indiana. Rondo foi parado inicialmente devido a uma infração de trânsito.

Na sequência, os policiais sentiram o cheiro de maconha no veículo e fizeram uma busca. Além da droga, acharam a arma que o astro estava impedido de carregar.

Aos 37 anos, Rondo atuou pela última vez na NBA em 2022 com a camisa do Cleveland Cavaliers. Com altos e baixos na carreira, ele foi campeão em 2008 com o Boston Celtics e 2020 com a camisa do Los Angeles Lakers.

Após ser detido, Rondo pagou a fiança e foi liberado imediatamente.