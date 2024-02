Betano faz proposta para naming rights da Série A do Campeonato Brasileiro

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

A casa de apostas Betano fez uma proposta e negocia com a CBF a compra dos naming rights da Série A do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

As partes estão em conversas para que o acordo possa ser fechado. A proposta tem valor maior que o contrato atual, com o Assaí, segundo o UOL apurou.

O Assaí manteve contrato com a CBF para estar no nome das últimas seis edições do Brasileirão (desde 2018).

A Betano já tem os naming rights da Série B do Brasileiro e da Copa do Brasil, competições organizadas pela CBF.

Executivos da empresa estiveram na entidade hoje, para o sorteio da Copa do Brasil

Entre os clubes, a Betano patrocina Atlético-MG e Fluminense.