Balde, do Barcelona, passa por cirurgia "bem-sucedida"

Alejandro Balde, lateral do Barcelona, sofreu uma lesão no tendão da coxa direita na última quarta-feira, em jogo diante do Athletic Bilbao. Nesta terça-feira de manhã, o clube espanhol comunicou que o atleta passou por cirurgia e destacou que deu tudo certo.

"O jogador titular Alejandro Balde foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida na lesão do tendão da coxa direita. O procedimento foi realizado pelo Dr.Lasse Lempainen, sob supervisão da equipe médica do clube, em Turku, na Finlândia", escreveu o clube.

MEDICAL NEWS ?? Alejandro Balde undergoes successful surgery on the tendon in his right hamstring ? https://t.co/0JN1IsWZUi pic.twitter.com/YflWfNU6fU ? FC Barcelona (@FCBarcelona) January 30, 2024

Na partida contra o Athletic Bilbao, Balde iniciou entre os 11 titulares, entretanto, foi substituído logo aos 22 minutos do primeiro tempo, alegando problemas físicos. Na atual temporada, o lateral de 20 anos disputou 28 jogos pelo Barça, contribuindo com um gol e uma assistência.

Balde é mais um problema para o treinador Xavi na lateral esquerda. Marcos Alonso também se encontra no departamento médico e deve voltar a ter condições de jogo apenas no começo de março. Héctor Fort, jogador das categorias de base do Barcelona, tem sido o escolhido para substituí-los.

O Barcelona volta a campo nesta quarta-feira, às 15h (de Brasília), diante do Osasuna. O jogo válido pelo Campeonato Espanhol será realizado no Estádio Olímpico Lluís Companys.