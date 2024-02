Após polêmica envolvendo Palmeiras, presidente do Fluminense critica gramado sintético

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt convocou uma entrevista coletiva para esta terça-feira. Entre muitos assuntos, o mandatário criticou os gramados sintéticos do Brasil. A fala de Bittencourt vem logo após a polêmica do gramado do estádio do Palmeiras.

"Dizem que o gramado sintético diminui o custo. Se você tem um clube de futebol e não consegue manter um campo de grama, você não pode ter um clube. Se não vira casa de show. Eu prefiro ganhar títulos", disse o presidente.

Mário também fez questão de alfinetar o Botafogo, que também utiliza o gramado sintético no Estádio Nilton Santos. "Tem time que estava na liderança do campeonato, tirou do gramado sintético para receber show, colocou no gramado natural e perdeu o jogo. O próprio técnico do Grêmio disse que, se fosse em gramado sintético, o Suárez não jogaria", declarou.

?? Fala, Presidente! "Conquistamos a @LibertadoresBR, que era um desejo do clube e um sonho nosso. Mas isso, na nossa cabeça, nos traz uma responsabilidade de manter o Fluminense disputando os grandes títulos de 2024? Confira a entrevista completa >> https://t.co/e3L5mTkw8x pic.twitter.com/IPsRKOw3CE ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 30, 2024

Mário Bittencourt ressaltou que muitos times preferem poupar seus principais jogadores quando atuam no sintético.

"Há uma conversa natural, entre os clubes que são contra o gramado sintético, que não é só o Fluminense, mas eu falo abertamente. Os times que jogam em gramado sintético jogam contra times mesclados porque poupam para jogar lá. Então, quem joga no gramado sintético também é favorecido porque os adversários poupam", finalizou.