Água Santa x Santos: veja onde assistir ao duelo pela quarta rodada do Paulistão

Após perder a invencibilidade, o Santos volta a campo pela quarta rodada do Paulistão, nessa quarta-feira, contra o Água Santa, às 21h35 (de Brasília), no estádio 1º de maio.

A partida terá transmissão da Record TV e do Paulistão Play. O torcedor também pode acompanhar o lance a lance do site da Gazeta Esportiva.

Nosso próximo desafio é diante do Água Santa, fora de casa. Pra cima deles, Santos! ??? pic.twitter.com/Hvp6gAEsp3 ? Santos FC (@SantosFC) January 28, 2024

Apesar da derrota, o Santos permanece na liderança do Grupo A, com seis pontos, três a mais que Portuguesa e Ituano, respectivamente segundo e terceiro colocados. Santo André, com dois, completa a chave.

O Água Santa, por sua vez, está na terceira colocação do Grupo B, com quatro pontos, empatado com o Guarani. O líder da chave é o Palmeiras, com sete, enquanto a Ponte Preta é a lanterna, com dois.

O embate marca o reencontro de Gabriel Inocêncio, Bruno Mezenga e Luan Dias com o Santos, após passagem apagada pelo Peixe.