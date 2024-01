Vinicius Zanocelo recebe proposta de clube português e pode deixar o Santos

Do UOL, em Santos (SP)

Vinicius Zanocelo recebeu proposta do Estoril, de Portugal, e pode deixar o Santos.

O que aconteceu

Zanocelo recebeu proposta do Estoril de empréstimo com opção de compra. A oferta está nas mãos do presidente Marcelo Teixeira.

O valor fixado seria maior que os 2 milhões de euros (R$ 10,7 mi) investidos pelo Santos na compra do meio-campista. A negociação está em andamento.

A proposta portuguesa já foi aumentada três vezes, mas o Santos ainda não aceitou. O Estoril aceita pagar um valor pela liberação e arcar com 100% do salário.

Entre o fim de 2023 e o início de 2024, Vinicius Zanocelo foi procurado por Cruzeiro, Goiás, Juventude, Atlético-GO, Cuiabá e América-MG. O técnico Fabio Carille pediu a permanência.

A proposta de Portugal faz o Santos reavaliar a situação. O Peixe está bem servido na função, com Diego Pituca, João Schmidt, Tomás Rincón, Nonato, Sandry e Alison. Hyan, destaque do sub-20, pode ser promovido.

Vinicius Zanocelo tem contrato com o Santos até outubro de 2027. Ele voltou ao elenco depois de ser emprestado ao Fortaleza em 2023.

Canal do Santos no Whatsapp

Quer saber tudo o que rola com o Santos sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.