Vini Jr. ironiza críticas por gol na vitória do Real Madrid: 'Fazia assim na praia'

O atacante Vini Jr. foi um dos protagonistas da vitória de virada do Real Madrid contra o Almería, pelo Campeonato Espanhol, marcando o gol de empate. O tento, porém, foi polêmico, já que o brasileiro foi acusado de usar o braço no lance.

Nesta segunda-feira, em sua conta no X (antigo twitter), ele aproveitou para ironizar as críticas. Junto a um frame do lance, ele publicou a seguinte mensagem: "Grande gol!!! Eu sempre fazia assim na praia de Copacabana".

Dessa forma, Vini Jr. argumenta que o gol teria sido marcado com o ombro. Jude Bellingham e Carvajal fizeram os outros tentos do Real na vitória por 3 a 2 contra o lanterna de La Liga.

Golazo!!! Así lo hacía siempre en la playa de Copacabana ??? https://t.co/RRojbgTgIs ? Vini Jr. (@vinijr) January 22, 2024

Em seu próximo compromisso, o Real Madrid encara o Las Palmas, pela 22ª rodada do torneio de pontos corridos. A bola vai rolar às 12h15 (de Brasília) desse sábado, fora de casa.