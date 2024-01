Viagem aos Estados Unidos deve fazer Otero virar desfalque no Santos; entenda

O meia Rómulo Otero deu um bom cartão de visitas para o torcedor do Santos ao marcar o gol da vitória sobre o Botafogo-SP, no último sábado, pela estreia no Campeonato Paulista. O venezuelano, entretanto, deve virar desfalque, ao menos, no próximo compromisso do Peixe.

Após o apito final, Otero confirmou viagem à Miami, nos Estados Unidos para acompanhar o nascimento dos filhos gêmeos, nesta segunda-feira (22). O atleta foi liberado pelo Alvinegro Praiano para estar presente na ocasião especial.

O compromisso, portanto, deve impedir a presença do jogador de 31 anos no duelo diante da Ponte Preta, marcado para esta quinta-feira (25), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

Além disso, o meio-campista também é dúvida para a terceira rodada do Paulistão, quando o Santos faz clássico contra o Palmeiras, no domingo (28), no Allianz Parque. A tendência é que ele perca parte da preparação para ambas as partidas.

Vale lembrar que Otero não foi titular no embate diante do Botafogo-SP. O venezuelano entrou em campo aos 17 do segundo tempo, substituindo Pedrinho no lado direito do ataque alvinegro. O gol que garantiu a vitória à equipe saiu nove minutos depois, após passe de Giuliano.

A princípio, a ausência do atleta, então, não causaria alterações no onze inicial do Peixe para os próximos jogos. No entanto, o técnico Fábio Carille certamente perderia uma opção importante dentro do reformulado elenco santista.

De folga neste domingo, os jogadores do Santos voltam aos trabalhos na manhã desta segunda-feira. O Alvinegro Praiano figura no Grupo A do Paulistão, que ainda conta com Portuguesa, Santo André e Ituano.