Tiago Nunes fala sobre situação de Matheus Nascimento no Botafogo

O técnico Tiago Nunes utilizou uma equipe praticamente reserva na vitória do Botafogo sobre o Bangu e viu que mais jogadores podem ser aproveitados no elenco para a temporada. O atacante Matheus Nascimento entrou na etapa final da partida e teve atuação digna de elogios. O treinador do Glorioso falou sobre a situação do atleta, que perdeu espaço após surgir como grande promessa.

"Vou ser bem objetivo com Matheus. Ele tem muita qualidade técnica, um potencial incrível, mas é consequência de um processo mal gerido a longo prazo. Não é de agora, de um ou dois anos, é de antes", começou dizendo.

"Um menino que sobe com 16 anos e não consegue ter continuidade de jogos fica em um limbo, não tem número suficiente de jogos para se desenvolver, isso gera uma expectativa enorme quando sobe ao profissional, desperta interesse de todo o planeta. Foi ficando no meio do processo. Nem conseguiu atingir a titularidade, a sequência no Botafogo, porque é natural que o jovem precise ter maturidade e jogos em sua categoria nesse processo de transição para aos poucos ganhar espaço, nem tampouco deu salto para ser vendido para outro projeto", completou.





Tiago Nunes também garantiu que Matheus Nascimento segue na briga dentro do elenco.

"É uma disputa saudável entre ele, Janderson e Tiquinho, cada um com sua história e com sua característica. Meu papel é tentar ser o mais justo possível dentro das circunstâncias dos jogos", declarou.

O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira, quando encara o Boavista, em Bacaxá, pelo Campeonato Carioca.