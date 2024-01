Sucesso na Copinha, base do Novorizontino já chegou ao Real Madrid

Do UOL, no Rio de Janeiro

O sucesso do Grêmio Novorizontino na Copinha não é em vão. Com apenas 14 anos de existência, o clube de Novo Horizonte (SP) - que enfrentará o Corinthians hoje (22), às 21h30, pela semifinal — tem feito boas campanhas na base e já exportou algumas joias para a Europa, inclusive para o Real Madrid.

O que aconteceu

Venda para o Real Madrid. O Novorizontino mostrou suas credenciais aos europeus em 2017, quando vendeu o atacante Rodrigo Farofa, então com 16 anos, para o Real Madrid. Ele chegou a se destacar no sub-19 e foi para o Real Madrid B, mas atualmente, aos 23 anos, está emprestado ao Valencia.

Valor "modesto". Apesar da juventude e de ter se transferido para um dos maiores clubes do mundo, a venda de Rodrigo Farofa esteve longe de atingir valores astronômicos. A imprensa da época noticiou que o negócio foi fechado por cerca de R$ 3 milhões.

Robert Renan jogou no Novorizontino. Alguns não sabem, mas o zagueiro Robert Renan, hoje no Internacional, fez praticamente toda a base no Novorizontino, transferindo-se para o Corinthians somente no sub-17. O defensor estava no Zenit, da Rússia, antes de chegar no Colorado.

Benfica também tem promessa. Quem fez um caminho parecido com Robert Renan foi o também atacante Cauê Santos, que chegou ao Corinthians no sub-20. Depois de duas temporadas e meia no Lommel, da Bélgica, ele está, atualmente, no Benfica, de Portugal.

Dupla faz ponte-aérea no Athletico antes de Portugal. Outros dois jogadores revelados na base do Novorizontino estão na Europa: Jajá e Vinícius Mingotti. O primeiro está no Casa Pia e o segundo no Moreirense. Ambos atuaram antes no profissional do Athletico-PR.

Semifinalista do Paulista sub-20 e quase acesso à Série A

O Novorizontino tem se tornado cada vez mais competitivo tanto nos torneios de base quanto no profissional.

O Tigre foi semifinalista do Campeonato Paulista sub-20 de 2023, sendo eliminado pelo Palmeiras após dois jogos duros, onde perdeu por 1 a 0 em ambos. O Alviverde, posteriormente, tornou-se campeão.

Quinto na Série B. O Novorizontino também, por pouco, não subiu à Série A do Campeonato Brasileiro profissional de 2024. Com muitos garotos formados na base, o time ficou em quinto na última Série B, a apenas um ponto do G4. A equipe estreou no Paulistão ontem (21) com um empate por 1 a 1 com o Palmeiras.

Chancela da CBF. O Tigre é um dos 15 clubes da Federação Paulista de Futebol que possui o rigoroso certificado de Clube Formador fornecido pela CBF, que é dado às agremiações que oferecem estruturas condizentes às categorias de base.

Café e Canela em alta; Botafogo de olho em prata da casa

Meia Lucas Café é um dos destaques do Novorizontino na Copinha Imagem: Matheus Tahan / Novorizontino

Café com Canela. Os principais destaques da campanha do Novorizontino na Copinha são o meia Lucas Café e o atacante Kauê Canela, que já têm recebido sondagens de outros clubes.

Botafogo de olho. Quem foi revelado nas categorias de base, já está no profissional e desperta o interesse do Botafogo é o meia Rômulo, de 22 anos, que foi destaque na campanha da Série B do ano passado.