STJD marca julgamento do Santos por confusões em jogo contra o Fortaleza

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva marcou para o dia 31 de janeiro o julgamento do Santos pelas confusões que marcaram o embate com o Fortaleza, na Vila Belmiro. O jogo foi realizado no dia 6 de dezembro de 2023 e terminou com vitória de 2 a 1 para o Leão.

Com o revés, o Peixe acabou sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. A queda gerou uma série de confusões no estádio alvinegro. Perto do fim da partida, bombas já começaram a ser estouradas pela torcida.

A situação ficou ainda pior quando saiu o segundo gol do Fortaleza. Explosivos foram arremessados para dentro do gramado. Cadeiras foram quebradas e arremessadas no campo, assim como chinelos, papel higiênico e até mesmo assentos sanitários. Do lado de fora, diversos veículos foram queimados.

Devido a este episódio, o Peixe foi incurso no Artigo 213, I, II e III do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O cube pode ser multado em um valor que varia de R$ 100,00 a R$ 100.000,00 e perder o mando de campo de uma até 10 partidas.

O Alvinegro Praiano joga pela primeira vez em seu estádio na temporada na quinta-feira, contra a Ponte Preta, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 19h30 (de Brasília).

Veja o que diz o Artigo 213 do CBJD



I - desordens em sua praça de desporto;



II - invasão do campo ou local da disputa do evento desportivo;



III - lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo.



PENA: multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

§ 1º Quando a desordem, invasão ou lançamento de objeto for de elevada gravidade ou causar prejuízo ao andamento do evento desportivo, a entidade de prática poderá ser punida com a perda do mando de campo de uma a dez partidas, provas ou equivalentes, quando participante da competição oficial.

§ 2º Caso a desordem, invasão ou lançamento de objeto seja feito pela torcida da entidade adversária, tanto a entidade mandante como a entidade adversária serão puníveis, mas somente quando comprovado que também contribuíram para o fato..

§ 3º A comprovação da identificação e detenção dos autores da desordem, invasão ou lançamento de objetos, com apresentação à autoridade policial competente e registro de boletim de ocorrência contemporâneo ao evento, exime a entidade de responsabilidade, sendo também admissíveis outros meios de prova suficientes para demonstrar a inexistência de responsabilidade.