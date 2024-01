Semana do Santos tem retorno à Vila e primeiro clássico do ano; confira programação

Após estrear com vitória na temporada de 2024, o Santos começa a se preparar para a sequência de compromissos no Campeonato Paulista. Nesta semana, o Peixe reencontra o torcedor na Vila Belmiro e realiza o primeiro clássico do ano.

O elenco santista ganhou folga no domingo depois do triunfo por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. Com isso, dá início à preparação para os próximos jogos no período da manhã desta segunda-feira (21), no CT Rei Pelé.

Como entra em campo apenas na quinta-feira (25), o plantel alvinegro, portanto, realiza treinamentos até quarta (24). O Santos retorna à Vila Belmiro na segunda rodada, contra a Ponte Preta, a partir das 19h30 (de Brasília).

Este será o primeiro duelo do time dentro de casa após a derrota para o Fortaleza, que marcou o inédito rebaixamento do Peixe à Série B do Campeonato Brasileiro.

Passado o compromisso frente à Macaca, o Alvinegro Praiano começa a se preparar para o primeiro clássico da temporada, contra o Palmeiras, no domingo (28), válido pela terceira rodada do Paulistão. A bola rola às 18h, no gramado sintético do Allianz Parque.

O Santos, por fim, figura no Grupo A do Estadual, ao lado de Portuguesa, Santo André e Ituano.