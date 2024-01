São Paulo inscreve o lateral Igor Felisberto, de 16 anos, para a disputa do Paulistão

O São Paulo realizou uma mudança na lista de inscritos para a disputa do Paulistão: o lateral direito Igor Felisberto, de 16 anos, foi incluído.

A Cria de Cotia disputou a última edição da Copinha, em que o Tricolor foi eliminado nas oitavas de finais. Foram cinco jogos no torneio, com um gol marcado.

O jogador internamente é avaliado como grande promessa e com potencial de ser a próxima grande venda do time. O jovem treinou com o grupo no último domingo.

? Vitória sábado, treino domingo! ? A atividade contou com a presença do lateral-direito Igor Felisberto, de 16 anos, um dos destaques do Tricolor na Copinha deste ano. #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/Bm2kXS988N ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 21, 2024

Igor foi inscrito na Lista B para atletas que vêm da base, que conta com sete nomes Na lista A, o São Paulo inscreveu 22 membros do atual elenco, com quatro vagas disponíveis.

Rafinha, Michel Araújo e James Rodríguez devem ser inscritos em três dos quatro lugares à disposição. O trio trabalha para ter condições de jogo para serem colocados na relação.

Ainda, os clubes poderão fazer até quatro modificações na lista inicial até o dia 15 de março, antes do mata-mata do torneio.