São Paulo fecha acordo para ter avião personalizado durante viagens nos próximos dois anos

O São Paulo terá uma mudança na maneira como viaja para jogos fora de casa, tanto dentro como fora do estado. Conforme apurou a Gazeta Esportiva, o Tricolor fechou acordo de dois anos com a empresa aérea Sideral Linhas Aéreas e utilizará Boeings 737 personalizados com as cores do clube para realizar suas viagens.

A parceria prevê disponibilidade de aeronaves para todos os compromissos da equipe longe do Morumbis, inclusive as internacionais. A estreia do novo parceiro são-paulino será nesta segunda-feira, quando a delegação ruma para São José do Rio Preto, onde ficará concentrada para a partida com o Mirassol, nesta terça-feira, pelo Paulistão.

?? ????? na semana e nas atividades do CT da Barra Funda!#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/zuKAYq117k ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 22, 2024

A expectativa é que a redução de gastos com logística gire em torno de 15% no transporte aéreo e seja de 23% no geral, incluindo hotelaria e demais aspectos. Além disso, com o novo acordo, o São Paulo não deve mais dormir no local fora de casa, optando por retornar à capital paulista em voos fretados logo após as partidas.

Diferentemente do rival Palmeiras, que utiliza o avião adquirido e cedido pela presidente Leila Pereira para viajar aos jogos como visitante, o São Paulo não tem posse de nenhuma aeronave da Sideral Linhas Aéreas.

Líder do Grupo D, o São Paulo enfrenta o Mirassol, às 19h30 (de Brasília) desta terça-feira, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). A partida é válida pela segunda rodada do Paulistão.