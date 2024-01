Santos recebe proposta de clube português por Vinicius Zanocelo

O Santos recebeu uma proposta por Vinicius Zanocelo. O Estoril, de Portugal, quer contratar o meio-campista de 22 anos. A informação foi inicialmente divulgada pelo Uol e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O garoto estava emprestado ao Fortaleza na última temporada, mas não conseguiu se destacar. Ele acumulou apenas 12 compromissos, sendo três como titular, e um gol.

Zanocelo está no Peixe desde 2021. Ele chegou por empréstimo da Ferroviária. Em 2022, o meio-campista viveu uma ótima temporada com a camisa alvinegra. Foram 50 jogos, sendo 41 como titular, e cinco bolas na rede. As boas atuações levaram a então diretoria santista acertar a compra do jogador.

Na reta final daquele ano, entretanto, com as diversas trocas de técnico que ocorreram no Peixe, Zanocelo acabou perdendo espaço e, com isso, foi colocado na lista de transferências. Assim, foi emprestado ao Fortaleza.

Apesar do fracasso no Nordeste, o jogador de 22 anos voltou à Vila Belmiro com o respaldo e confiança da diretoria e comissão técnica.

"Zanocelo nós acreditamos muito em uma recuperação, no potencial físico e técnico do atleta. Nós acreditamos que jogando em uma equipe mais equilibrada, mais técnica, pode nos ajudar bastante", declarou Alexandre Gallo, coordenador esportivo do Santos.

Zanocelo ficou apenas no banco de reservas na vitória de 1 a 0 do Santos sobre o Botafogo-SP, no último sábado, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.