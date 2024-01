Salah pode ficar até um mês afastado por conta de lesão

O agente de Mohamed Salah, Ramy Abbas, divulgou um comunicado revelado que a lesão do egípcio é mais séria do que se imaginava. Segundo ele, o atleta deve ficar fora dos campos de 21 a 28 dias.

Salah saiu machucado nos acréscimos do primeiro tempo na partida contra Gana, pela Copa Africana de Nações. O agente disse que o atacante precisaria de um forte processo de reabilitação se quiser voltar a disputa ra competição com seu país:

"Suas melhores chances de participar da atual Copa Africana de Nações é por uma reabilitação intensiva no Reino Unido e retornando à equipe assim que estiver saudável."

No atual torneio, Salah soma um gol e uma assistência em dois jogos. A seleção do Egito está na segunda colocação do grupo com dois pontos e irá enfrentar o líder, Cabo Verde, na última rodada da fase de grupos.