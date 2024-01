Romero fica a um gol de igualar Guedes na artilharia da Neo Química Arena

Um dos protagonistas nesta fase recente do Corinthians, o paraguaio Ángel Romero está perto de atingir uma marca importante pelo clube. Com a pintura do último domingo (21), contra o Guarani, na estreia do Paulistão, o jogador está a um gol de igualar a artilharia história da Neo Química Arena.

Romero já balançou as redes 30 vezes no estádio alvinegro. O líder do ranking é Róger Guedes, que defendeu o time entre 2021 e 2023 e detém 31 tentos na Arena.

Um pouco abaixo, a lista ainda conta com Jô, que possui os mesmos 30 do paraguaio, Jadson, com 24, Yuri Alberto, com 18, e Renato Augusto, com 17.

O atual camisa 11 do Timão chegou a ocupar o topo do levantamento por três. Ele foi o maior artilheiro do local entre 2018 e 2021, sendo ultrapassado por Jô, que esteve no posto até 2023.

Um dos destaques do Corinthians no fim da última temporada, Romero marcou oito gols nas últimas dez rodadas do Brasileirão, ajudando a equipe na briga contra o rebaixamento. Agora, ele espera dar sequência à boa fase em meio à reconstrução do clube.

Após a estreia com o pé direito, o Corinthians agora visita o Ituano, em Itu, pela segunda rodada do Estadual. O jogo está marcado para as 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira (24), no Estádio Novelli Júnior.

