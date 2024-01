Romário bate em carro de MC Daniel e funkeiro brinca: ‘Não tenho Copa’

O ex-jogador e atual senador da República Romário bateu no carro de luxo do funkeiro MC Daniel, que publicou o momento nos stories e brincou com a situação.

O que aconteceu

Os dois estavam saindo de um festa particular, um 'after, após o Ensaio da Anitta, no Rio de Janeiro, que, além da cantora, contou com celebridades como Pedro Sampaio e Bruna Marquezine.

Daniel estava saindo com seu carro de luxo, quando outro carro encostou na traseira. Era o veículo de Romário:

Eu estava indo embora e encostaram no carro. Eu desço para falar com o cara..., -disse Daniel

Aí, sou eu, completou Romário.

O funkeiro e o tetracampeão seguiram com a resenha:

O filho da p* para na minha frente, reclamou Romário

Me desculpa, eu tô errado, eu não tenho Copa do Mundo. Tô errado, não tenho Copa , brincou o MC.

Confira o momento inustitado entre MC Daniel e Romário: