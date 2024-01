Representante diz que vinte clubes estão muito motivados com o projeto da Superliga

Anas Laghrari, co-fundador da empresa A22, promotora da Superliga, garantiu que cerca de vinte clubes estão muito motivados com o projeto. Além disso, ele afirmou que há conversas com outros trinta times, estabelecendo um prazo para iniciar a competição.

"Já temos vinte equipes muito motivadas e outras trinta quase convencidas. Poderíamos começar amanhã. O objetivo é iniciar a nova competição em setembro de 2025, e fazê-lo com as melhores equipes da Europa, com alguns clubes ingleses. Há clubes que aderiram em privado ao projeto e que se opuseram publicamente", relatou Laghrari em entrevista para o jornal francês 'Ouest France'.

No fim do ano passado, a Justiça Europeia decidiu que as regras da Uefa de 2021 em oposição à Superliga são contrárias à lei.

"As regras da Federação Internacional de Futebol (Fifa) e da União das Associações Europeias de Futebol (Uefa) que sujeitam qualquer projeto de uma nova competição de futebol de clubes, como a Superliga, a sua autorização prévia e que proíbem clubes e jogadores de participar na mesma, sob pena de sanções, são ilegais", afirmou o Tribunal em um comunicado na época.

Apesar disso, Anas Laghrari falou o porquê de ainda não poder revelar os nomes dos clubes que aderiram ao projeto.

"Não podemos dar nomes para não os expor à UEFA, apesar de o acórdão do TJUE (Tribunal de Justiça da União Europeia) dizer claramente que não podem ser feitas represálias contra quem abraça o novo projeto" disse.