Quem foi bem e quem foi mal no empate do Flamengo

Com um time alternativo para a segunda rodada do Campeonato Carioca, o Flamengo ficou no empate por 1 a 1 com o Nova Iguaçu. Com os titulares nos Estados Unidos, o elenco do Cariocão contou com um nome que foi bem e outro que não se destacou. Confira:

Foi bem

Thiaguinho: apesar de ter sido expulso, o jogador foi o autor do gol de empate do Flamengo, que garantiu que a derrota não chegasse para o Rubro-Negro.

Foi mal

Gabriel Noga: o lance do gol do Nova Iguaçu contou com uma falha do jogador, colocando o mandante na frente por um tempo.