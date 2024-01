Armador troca São Paulo por Corinthians e vira referência alvinegra no NBB

Um dos principais jogadores do Corinthians na atual temporada do NBB é Elinho Corazza. O experiente armador trocou o São Paulo pelo Alvinegro nesta temporada e rapidamente se tornou referência no Parque São Jorge.

Currículo de peso

Elinho está em sua 14º temporada no NBB. O armador é um dos únicos cinco jogadores a distribuir mais de duas mil assistências na história da liga.

O jogador de 34 anos foi um dos principais nomes do São Paulo nas últimas duas temporadas. Após chegar ao clube em 2021, Elinho atuou como armador titular nas campanhas do título da Champions League Americas em 2022 e do vice-campeonato do NBB na temporada passada.

Elinho já foi eleito duas vezes o melhor armador do NBB (em 2017/18 e 2021/22). Quatro vezes selecionado para o Jogo das Estrelas, o jogador de 1,91m se destacou em suas passagens por Paulistano, Mogi, Minas e Franca.

O experiente armador chegou como o principal reforço do Corinthians para a temporada. Elinho optou por jogar no rival de seu antigo clube e vem obtendo mais sucesso após a separação.

Elinho mantém o alto nível

O reforço se adaptou rapidamente ao Corinthians. Elinho lidera o time em minutos jogados no NBB e joga com um armador clássico, com média de 7,9 assistências por jogo — líder do Alvinegro e da liga.

Foi a partir de uma boa performance do armador que o Corinthians quebrou sequência incômoda. O time do Parque São Jorge estava há quatro jogos sem vencer antes de enfrentar o Mogi, na última quinta (18). Elinho anotou apenas 7 pontos, mas liderou o time em rebotes (6) e assistências (12) no triunfo por 77 a 70.

O Corinthians de Elinho vem melhor que o seu ex-clube na atual temporada. O São Paulo, que além dele perdeu Marquinhos, é uma das maiores decepções do NBB, com 9 vitórias e 13 derrotas. Já o Timão tem o mesmo número de vitórias em dois jogos a menos.