Presidente do Santos se reúne com coronel da Polícia Militar e membros de organizadas

Nesta segunda-feira, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, se reuniu com o comandante do 6º BPM/I, Coronel Marcos Botaro Xavier, e representantes de torcidas organizadas do clube. O encontro ocorreu na Vila Belmiro.

A ideia da reunião é evitar confusões em partidas do Peixe. Ao longo de 2023, o estádio foi palco de diversas brigas.

"Hoje tivemos uma reunião mais diretamente com as torcidas organizadas, que puderam expor suas colocações, fazendo uma série de críticas construtivas e todas foram muito bem absorvidas. E esse contato é muito importante, porque diante dessas possibilidades, nós podemos minimizar problemas ocorridos em jogos realizados em casa", disse Marcelo Teixeira.

"A Vila Belmiro sempre foi um palco de segurança, paz e é isso que nós queremos mais uma vez colocar para a comunidade. E que todos venham preparados para um espetáculo independente do resultado, e foi exatamente isso que traçamos", ampliou.

"A Polícia Militar se sensibilizou com essas ações que nós vamos promover com as comunidades, junto com as torcidas organizadas e com as universidades, possibilitando levar serviços para locais mais carentes. É exatamente a finalidade que nós sempre tivemos. E vamos mais uma vez reorganizar esses eventos para que a gente consiga melhorar a vida das pessoas que tanto precisam de ajuda", completou.

O Coronel Marcos Botaro Xavier destacou que o encontro foi fundamental para o início da temporada, com a integração de todos os lados.

"Mostramos que todas as torcidas, independente dos nomes, vem para o estádio para ver seu time vencer. Então nós pretendemos promover a segurança e que realmente possam ver seu time crescer. Esse é o objetivo", contou.

Representantes das organizadas do Alvinegro Praiano também valorizaram o debate.

"Uma reunião muito produtiva, pra gente criar um novo ambiente. É uma vida nova, conscientizando o torcedor santista, a importância dele no estádio, o incentivo que a gente vai dar para o nosso Santos. Pontuamos algumas coisas e assim dar uma nova vida para o Clube. Teremos também a integração de um trabalho social nas comunidades e assim unir cada vez a nação santista", pontuou Jeferson Silvano, presidente da Torcida Jovem.

"Foi um encontro muito importante pra gente, com a diretoria do Santos e Polícia Militar. Alinhar as questões nesse novo ano, um momento ímpar para a nossa torcida", disse Patola, presidente da Torcida Sangue Jovem.

Também estiveram presentes o vice-presidente do Santos, Fernando Gallotti Bonavides, Dr. Colombo Barbosa, membro do Comitê de Gestão, Denys Rodrigues, Coordenador de Operações, Luiz Fernando Vella, Gerente Administrativo e Emerson Cholbi.

"Nunca vi um comandante da Polícia Militar com tanta boa vontade e receptividade com a torcida. Fiz questão de acompanhar porque somos totalmente contra a violência. A reunião foi muito proveitosa", disse Oswaldo Nico Gonçalves, 2º Vice-Presidente do Conselho Deliberativo e Delegado Geral da Polícia Civil no Estado de São Paulo.

O Santos faz seu primeiro jogo em casa da temporada na quinta-feira, contra a Ponte Preta, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 19h30 (de Brasília).