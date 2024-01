Porto mira contratação de Yerry Mina, ex-Palmeiras, diz jornal

Yerry Mina, zagueiro da Fiorentina, está na mira do Porto. A informação é do jornal português O Jogo, que ainda revelou que já existem conversas preliminares entre os clubes.

Em uma possível chegada ao Porto, Mina teria o apoio do treinador Sérgio Conceição, que busca um zagueiro experiente e que possa jogar pelos dois lados da defesa.

O atleta de 29 anos chegou à Fiorentina na última janela de transferências com contrato de apenas um ano, com uma opção de renovação automática por mais uma temporada. Na Viola, Mina atuou em apenas sete jogos nesta temporada, somando um total de 186 minutos em campo.

Mina ganhou destaque no Brasil após passagem pelo Palmeiras entre os anos de 2016 e 2017, colecionando boas atuações e se sagrando campeão do Brasileirão em sua primeira temporada pelo clube. Após a saída do Verdão, ele acumulou passagens por alguns clubes da Europa, como Barcelona, Everton e, por último, a Fiorentina.

Em 2018, Mina fez história ao se tornar o terceiro defensor a marcar três gols em uma Copa do Mundo.