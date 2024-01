Paulistão começa com falha técnica, golaços de voleio e dancinha

A primeira rodada do Campeonato Paulista contou com diversos episódios marcantes dentro e fora dos gramados.

Jogo do Palmeiras tem problema na transmissão

O jogo entre Novorizontino e Palmeiras teve problemas em sua transmissão. Por volta dos 35 minutos do primeiro tempo, as imagens do jogo — transmitido pela CazéTV — começaram a travar.

Problemas 'atrapalham' gol do Novorizontino. Aos 38 minutos, o Novorizontino abriu o placar, mas a imagem ao vivo ficou cinza e o áudio cortado. Posteriormente, o tento acabou anulado.

LiveMode se manifesta. Em nota divulgada, a empresa contratada para gerir as transmissões se desculpou e alegou problemas em uma outra empresa terceirizada.

Transmissão da CazéTV apresenta falhas durante Novorizontino x Palmeiras no Paulistão Imagem: Reprodução/YouTube

Golaços de voleio

Corinthians e Santos venceram seus jogos com golaços de voleio. As equipes bateram Guarani e Botafogo-SP, respectivamente.

No sábado, Otero recebeu lançamento de Giuliano, dominou e girou com um voleio para dar a vitória para o Peixe.

Ontem, Romero recebeu cruzamento de Fagner e fez o único tento do triunfo corintiano contra o Guarani.

Lucas faz dancinha em vitória do São Paulo

Autor do primeiro gol do São Paulo em 2024, Lucas Moura fez uma comemoração especial. Ele apontou para a sua família e fez uma dancinha.

Larissa Saad, esposa do jogador, compartilhou o momento e explicou que a dancinha foi um pedido de Miguel, um dos filhos do jogador.

ALERTA DE FOFURA!

Lucas Moura marcou gol e comemorou com a dancinha pro filhote! #PaulistãoSicredi2024

Larissa Saad pic.twitter.com/5ZWCNv9hls ? Paulistão (@Paulistao) January 21, 2024

Surpresa de 2023 vence, e Lusa vira

Finalista inédito no ano passado, o Água Santa começou 2024 com tudo. A equipe de Diadema foi até Bragança Paulista no sábado e, no jogo de abertura, venceu o Red Bull Bragantino com gol de Júnior Todinho.

Ontem, foi a vez da Portuguesa conseguir uma vitória na estreia. A Lusa saiu atrás da Inter de Limeira, mas conseguiu uma virada emocionante, com direito a gol do experiente Giovanni Augusto aos 49 minutos do segundo tempo. O empate havia saído aos 39.