Palmeiras sub-16 e sub-17 disputam a FAM Cup a partir desta terça-feira

As equipes sub-16 e sub-17 do Palmeiras disputarão a partir desta terça-feira a sexta edição da FAM Cup, torneio organizado pelo próprio clube no começo da temporada.

Além dessas duas categorias de base do clube, o torneio reúne 12 equipes nacionais e uma internacional. O Corinthians participará também com os times sub-16 e sub-17.

Dessa forma, os participantes são: Água Santa, Corinthians, Cruzeiro, Grêmio, Ibrachina, Internacional, Jacuipense-BA, Retrô-PE, Santos, São Paulo, Sfera, Red Bull Bragantino e Red Bull Salzburg-AUS.

Os duelos da competição acontecerão na Academia de Futebol, na Academia de Futebol 2 (Guarulhos), no CT da base do Corinthians, no CT da base do São Paulo e na Arena Barueri.

Como funciona o torneio?

Na primeira fase, as equipes duelam entre si dentro de seus grupos, e os dois melhores colocados de cada chave avançam às quartas da Série Ouro, enquanto o restante disputa a Série Prata. As partidas da fase de grupos têm dois tempos de 35 minutos, enquanto os jogos eliminatórios contam com dois tempos de 40.

O Palmeiras é o atual bicampeão da Série Ouro da FAM Cup. Em 2023, conquistou o título ao bater o Corinthians por 5 a 0 na final. A estreia do Verdão sub-16 será nesta terça, às 9 horas (de Brasília), contra o Cruzeiro, no CT do Corinthians. O sub-17 joga na Academia de Futebol 2, às 10h40, contra o Água Santa.

Veja os grupos da FAM Cup 2024:

Grupo A: Palmeiras Sub-17, Água Santa, Jacuipense-BA e Internacional



Grupo B: Corinthians Sub-16, Grêmio, Retrô-PE e Santos



Grupo C: Palmeiras Sub-16, Corinthians Sub-17, Cruzeiro e Red Bull Salzburg-AUS



Grupo D: Ibrachina, Red Bull Bragantino, São Paulo e Sfera