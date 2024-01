Nottingham Forest irá recorrer por gol sofrido contra o Brentford

No último sábado, o Nottingham Forest perdeu de virada para o Brentford, fora de casa, pelo placar de 3 a 2. No entanto, o primeiro gol dos mandantes foi bem controverso. Após voltar de uma suspensão de oito meses, Ivan Toney balançou as redes em cobrança de falta aos 19 minutos. Mas, câmeras de transmissão flagraram o atacante "reposicionando" a espuma do spray do árbitro, conseguindo mais ângulo para a batida.

O Nottingham Forest exigiu explicações ao PGMOL (Professional Game Match Officials Board), órgão que controla a arbitragem britânica, sobre o gol polêmico. O treinador da equipe derrotada, Nuno Espírito Santo, comentou sobre o lance após a partida.

"A regra é clara: toda situação que termina em gol precisa ser checada. nem é uma questão de polegadas, (Toney moveu a bola) quase uma jarda.

O jogador do Brentford se defendeu alegando que "poderia mexer a bola por uma jarda". A nota oficial do Forest questiona essa permissão e, se ela não existe, o motivo do árbitro de vídeo não ter intervido no lance.

Com a derrota, o Nottingham Forest caiu para a 16ª posição e foi ultrapassado pelo próprio Brentford, agora em 14º.