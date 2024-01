Mirassol x São Paulo: saiba onde assistir ao duelo pelo Campeonato Paulista

O São Paulo visita o Mirassol nesta terça-feira, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor vem de vitória na estreia sobre o Santo André, por 3 a 1. Já o Leão da Alta empatou em 1 a 1 com a Ponte Preta.

A partida entre Mirassol e São Paulo será televisionada pelo Paulistão Play e Cazé TV, ambos no YouTube, mas você também acompanha todos os lances em tempo real aqui no gazetaesportiva.com.

Para essa partida a tendência é que Thiago Carpini siga sem James Rodríguez, Rafinha, Michel Araújo, Arboleda e Moreira, que realizam um programa individualizado de treinamentos para controle de carga. O grupo não ficou à disposição para a partida do último sábado, contra o Santo André.

A possibilidade de o São Paulo ir a campo com algumas modificações em relação ao time da estreia no Paulistão é grande, uma vez que o elenco realizará apenas duas atividades antes de viajar para Mirassol, cidade a 453km da capital paulista.

Com a vitória sobre o Santo André, o São Paulo quebrou um tabu de três anos sem triunfar em sua estreia no Campeonato Paulista. Até então a última vez que o Tricolor conquistou um resultado positivo em seu primeiro jogo no Estadual havia sido em 2020, quando bateu o Água Santa por 2 a 0.

O jogo contra o Mirassol será o segundo dos quatro compromissos do São Paulo antes do primeiro grande desafio da temporada: a Supercopa do Brasil, no dia 4 de fevereiro, contra o Palmeiras, no Mineirão, em Belo Horizonte.