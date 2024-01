Menos dinheiro, mais cuidado: Mano Menezes mostra realidade do Corinthians

O primeiro jogo do Corinthians em 2024 indicou que Mano Menezes deve apostar na simplicidade nesta temporada. O técnico deu um discurso mais "pé no chão" em sua entrevista coletiva, mesmo após a vitória na estreia do Campeonato Paulista.

O que aconteceu

Para Mano, o Corinthians vem enfrentando dificuldades no mercado da bola, tanto pela forte concorrência quanto pelos altos valores pedidos pelos destaques.

O treinador falou sobre os problemas em contratar e inscrever os novos reforços, alertando para as situações de Garro e Matheuzinho.

Mano explicou que a equipe alvinegra tem "um pouco menos de dinheiro" que os concorrentes e precisa ser mais "cuidadosa" ao contratar jogadores.

Ainda assim, o Corinthians teve algumas caras novas no triunfo sobre o Guarani — Félix Torres, Hugo e Raniele, e Diego Palacios no banco de reservas.

Aposta na base

Diante de um elenco mais reduzido, Mano Menezes sinalizou que deve utilizar muitos jogadores das categorias de base neste Paulistão.

O técnico disse que vai contar com alguns atletas que estão disputando a semifinal da Copinha. Ele também lembrou de outros que estão na seleção brasileira olímpica. São os casos de Giovane, Guilherme Biro e Matheus Donelli.

Vale dizer que Mano teve apenas sete jogadores de linha entre os reservas no jogo deste domingo, e quatro eram jovens da base que nunca tinham sido relacionados antes. O meia Yago era um deles e chegou a entrar em campo no final do segundo tempo.

Confira as falas de Mano Menezes

É um mercado disputadíssimo. Todos querem os melhores. E os melhores vocês viram os valores. Com um pouco menos de dinheiro, temos que ser cuidadosos, errar o menos possível. É o que estamos fazendo juntos desde o começo. Se tivermos dúvidas, é melhor esperar e sacrificar um pouquinho o momento, para fazer o que for melhor para o Corinthians lá na frente. Temos um pouco de limitação no momento, mas vamos trabalhar para resolver.

A gente ficou privado de alguns jogadores que estão na semifinal da Copinha. Vamos logo contar com eles, que eu tenho certeza que vão ajudar a passar por esse momento. Temos três jogadores na seleção brasileira, com mais rodagem, que vão poder ajudar a equipe no futuro, assim como os que entraram hoje.

Augusto Melo ousou sonhar, mas adaptou discurso

Recentemente, Augusto Melo admitiu que o Corinthians ainda não tem dinheiro para "estrelas" e que está lutando para ter essa capacidade futuramente.

No início do seu mandato, o presidente do Corinthians abriu a possibilidade de contratar jogadores renomados, como Gabigol, Di María e Luiz Henrique.

Augusto Melo acreditava que podia realizar grandes movimentações, mas alterou o discurso após algumas das negociações darem errado.

Agora, o mandatário alvinegro foca em quitar as dívidas de curto prazo do clube e valorizar os atletas que chegaram até agora.

Em contrapartida, o Timão se despediu de vários jogadores na janela, a maioria deles por final de contrato. É o caso dos veteranos Gil, Renato Augusto, Fábio Santos (que se aposentou) e Giuliano. Os jovens Pedro, Moscardo e Felipe Augusto foram vendidos para fazer dinheiro em caixa.