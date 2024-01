Medel elogia pré-temporada do Vasco e aguarda chegada de reforços

O Vasco encerrou neste domingo sua pré-temporada em solo uruguaio. No período, os cariocas realizaram dois amistosos e venceram o San Lorenzo, da Argentina, e o Deportivo Maldonado, do Uruguai. O zagueiro Gary Medel, um dos mais experientes do elenco cruzmaltino, destacou os bons resultados neste começo de ano.

"O grupo está muito bem, em boa forma. Competimos com equipes diferentes, mas conseguimos duas vitórias. Isso é muito importante para o que vem pela frente", disse.

?? A palavra do capitão Medel ???#VascoDaGama pic.twitter.com/gIQCtQUvqa ? Vasco da Gama (@VascodaGama) January 22, 2024

Medel também admitiu que espera pela chegada de mais reforços para a nova temporada.

"Espero que chegue reforços, porque precisamos de reforços. Temos que seguir melhorando. Espero que o mais rapidamente possível. O Vasco sempre vai brigar por títulos", declarou.

O elenco principal do Vasco chega ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira. A equipe comandada por Ramón Díaz deve estrear no Campeonato Carioca somente no fim de semana.