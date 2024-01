Mano 'esquece' Veríssimo e se encanta com estreia de Félix Torres no Corinthians

O técnico do Corinthians, Mano Menezes, deixou para trás a saída repentina do zagueiro Lucas Veríssimo. Depois da vitória por 1 a o sobre o Guarani, na Neo Química Arena, no último domingo, o treinador preferiu enaltecer a atuação do estreante Félix Torres.

"O Veríssimo é um jogador que já tinha tudo alinhavado para ficar, tinha um contrato em vigor até o meio do ano. Já estava tudo encaminhado para ele ficar com a gente em definitivo. Mas futebol tem suas surpresas, nos só temos que respeitar os contratos como eles foram feitos. Veríssimo achou que tinha que seguir óutro caminho, e nós temos que seguir em frente", declarou o comandante em entrevista coletiva.

"O que me deixou mais feliz foi ver a atuação do Félix Torres, que surpreendeu a todos. Tinha acabado de chegar, fez poucos treinos, mas felizmente estava num ritmo bom e pôde ajudar muito a equipe", acrescentou.

Quem criticou a postura de Veríssimo foi o presidente do Corinthians, Augusto Melo. Na zona mista, ele afirmou que o defensor ficou "enrolando" para assinar o contrato e chegou a dizer que não houve "ingenuidade" por parte do time do Parque São Jorge.

O jogador havia chegado a um acordo verbal para permanecer no Timão, em que o clube pagaria 8 milhões de euros (cerca de R$ 47 milhões) ao Benfica. Mas de última hora, ele aceitou uma oferta do Al-Duhail, do Catar.

"O jogador estava contratado, era nosso, faltava assinar. Ficou enrolando a gente para assinar, nós não vamos dobrar o salário, não vamos pagar 1 milhão de euros a mais. A gente iria pagar 8 milhões de euros (cerca de R$ 43 milhões). É um atleta que colocamos na Seleção Brasileira, não vamos fazer leilão", disse Augusto.

"Tentamos consertar um contrato da gestão passada. O Corinthians não vai mais servir de intermediário a ninguém, se quiser, o atleta vem com o passe estipulado. O Corinthians não vai ser mais trampolim. Tentamos, de certa forma, consertar um contrato mal-feito. O jogador veio lesionado, nós colocamos ele na vitrine e ele vai embora de graça. Eu não vou mais aceitar isso, acabou. Independente de executivo, não foi uma falha nossa. Não teve ingenuidade nossa", concluiu.

Após a estreia com o pé direito, o Corinthians agora visita o Ituano, em Itu, pela segunda rodada do Estadual. O jogo está marcado para as 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Novelli Júnior.