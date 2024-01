Lyon demonstra interesse em Benzema, mas questão financeira pode pesar

De acordo com a rádio francesa RMC Sports, o Lyon está interessado na contratação do atacante Benzema. Porém, o lado financeiro seria o principal obstáculo para a transação.

Um dos fatores que ajudaria é a boa relação do grupo de John Textor, dono do Botafogo e dos franceses, com a Árabia Saudita. Por outro lado, o alto investimento no vencedor da Bola de Ouro em 2022 pesa para sua permanência em solo árabe.

O contrato de Benzema com o Al-Ittihad termina em 2026. Mesmo caso o clube aceite negociá-lo, Benzema teria que reduzir a sua pedida salarial atual.

O atacante ex-Real Madrid estaria insatisfeito com o futebol saudita, numa situação parecida com a de Henderson, que rumou para o Ajax. Para retornar ao Velho Continente, seria necessário uma readequação financeira.

Em seis meses no Al-Ittihad, Benzema participou de 24 jogos, com 15 gols e seis assistências. Aos 36 anos, ele também soma passagens por Lyon e Real Madrid.