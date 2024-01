Luiz Gustavo cita "oportunidade incrível" no São Paulo e revela desejo de "desfrutar" retorno ao Brasil e

Nesta segunda-feira (22), o volante Luiz Gustavo foi apresentado oficialmente como jogador do São Paulo. Em coletiva de imprensa no CT da Barra Funda, o novo camisa 16 afirmou estar recebendo uma "oportunidade incrível" no São Paulo nesse retorno ao Brasil.

"Sem dúvida, é uma oportunidade incrível, depois de tantos anos fora, poder voltar para um clube tão grande como o São Paulo, meu agradecimento a todo o pessoal do clube, a direção e quem me ajudou nesse processo. Quero desfrutar, aproveitar simplesmente. Com 36 anos, me sinto muito bem e sei que posso ajudar muito. Estar mais perto e poder me reconectar com a minha origem, com a torcida, tudo isso vai me fazer muito bem. Quero aproveitar todo esse benefício em prol dos meus companheiros e do nosso time, isso que vai nos fazer mais forte e ajudar na luta por todos os campeonatos e objetivos durante todo o ano", disse.

"Para mim, é um prazer estar voltando para o meu país depois de tanto tempo fora, poder jogar uma primeira divisão, foi isso também que me motivou e trouxe até aqui. Não foi uma decisão fácil dessa transição da Europa e poder voltar ao Brasil, mas, junto com a minha família, nós topamos esse desafio e o São Paulo me abriu as portas para poder fazer parte desse elenco já vitorioso", continuou o meio-campista.

Luiz Gustavo detalha como experiência pode ajudar o São Paulo

Com a carreira construída principalmente na Europa, Luiz Gustavo chega ao São Paulo com contrato válido até o fim de 2024. Fora do país, o volante de 36 anos acumula passagens por Hoffenheim-ALE, Bayern de Munique, Wolfsburg-ALE, Olympique de Marselha, Fenerbahçe e Al Nassr. Ele comentou como pode usar a experiência para ajudar o São Paulo neste ano.

"Com toda a minha experiência lá fora, sempre fui um jogador que gosta muito de potencializar o jogo dos meus companheiros. Sem dúvida, esse vai um dos meus principais pontos aqui, tentar ajudá-los da melhor forma possível para que eles possam render ainda mais e nós, como time, possamos ficar mais fortes. Esse é o objetivo", declarou.

Além de Luiz Gustavo, o Tricolor acertou, nesta temporada, a chegada do meia Damián Bobadilla, dos atacantes Erick, também apresentado nesta tarde, e Ferrerinha, além do técnico Thiago Carpini. Dos novos reforços, apenas o paraguaio não estreou com a equipe no último sábado (20), no Morumbis.

Com o volante, o elenco do São Paulo viaja ainda nesta segunda para iniciar a concentração para o próximo compromisso da equipe no Campeonato Paulista. Pela segunda rodada, o Tricolor enfrenta o Mirassol, às 19h30 (de Brasília) desta terça-feira (23), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia.