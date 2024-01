Luisa Stefani salva quatro match-points, vence batalha de três horas e vai às quartas de final no Australian Open

Luisa Stefani, número 20 do mundo, venceu, na madrugada desta segunda-feira (22), mais uma batalha e se classificou, ao lado da holandesa Demi Schuurs, para a fase quartas de final do Australian Open, primeiro Grand Slam da temporada, realizado em Melbourne, no piso duro. As duas passaram pelas cabeças de chave 6, a norte-americana Desirae Krawczyk e a japonesa Ena Shibahara, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 2/6 e 7/6 (10-6), após 2h54min, na quadra 3 de Melbourne Park. A dupla da brasileira esteve abaixo por 5 a 2 no terceiro set e salvou quatro match-points.

"Excelente jogo, montanha-russa de emoções, de qualidade também. Primeiro set fechamos bem, segundo começamos super abaixo, elas cresceram, continuaram no momento até o 4 a 1, 5 a 2 do terceiro. A partir dos match-points, a gente jogou super bem, demos mais uma chance de ficar no jogo, fomos ficando, melhorando e aí foi um jogo de qualidade de todas na quadra. Muito boa vitória e virada para sobreviver", disse a paulistana.

Na próxima quarta ou quinta-feira elas enfrentam a dupla cabeça de chave 2 formada pela belga Elise Mertens e a taiwanesa Su Hsieh, campeãs de Wimbledon em 2021.

"Elas já foram campeãs de Grand Slam juntas, vamos jogar nosso jogo, ir pra cima. Buscar melhorar nosso jogo, é nossa primeira vez juntas, então ainda existem coisas a serem melhoradas. Vamos buscar caprichar na próxima rodada", finalizou Luisa, que está pela quarta vez nas quartas de um Grand Slam na dupla feminina. Ela foi semifinalista do US Open em 2021 e 2023 e quartas em Wimbledon no ano passado.

Dupla superou difícil jogo em Melbourne. (KNLTB - The Royal Dutch Lawn Tennis)

Histórico

A paulistana Luisa Stefani, 26 anos, conquistou ao lado da parceira Laura Pigossi, a inédita medalha de bronze nas Duplas Femininas nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Outra grande conquista foi o título de Duplas Mistas no Australian Open, em 2023, a primeira dupla de brasileiros a vencer um Grand Slam, ao lado de Rafael Matos.

Durante a semifinal do US Open 2021, Luisa sofreu uma grave lesão no joelho, passou por cirurgia e se afastou do circuito profissional. No retorno, após um ano de recuperação, conquistou vários títulos: WTA 500 de Berlim (Caroline Garcia, 2023), WTA 500 de Abu Dhabi (Shuai Zhang, 2023); WTA 500 de Adelaide, na Austrália (Taylor Towsend, 2023); WTA 125 de Montevidéu, no Uruguai (Ingrid Martins, 2022); WTA 1000 de Guadalajara, no México (Storm Hunter, 2022); WTA 250 de Chennai, na Índia (Gabriela Dabrowsky, 2022).

Início da carreira

Luisa começou a jogar tênis aos 10 anos, em São Paulo. Em 2011, se mudou para os Estados Unidos para estudar e seguir no esporte, atingindo o 10º lugar no ranking mundial juvenil.

A transição do juvenil ao profissional se deu por meio do Circuito Universitário Americano de Tênis, jogando pela Pepperdine University, na Califórnia.

Em 2019 sua carreira profissional se destacou nas duplas e começou a colher resultados, conquistando o primeiro título no WTA de Tashkent, entre outros ITF e WTA. Daí para frente, comemorou vitórias e títulos, subindo no ranking mundial, chegando a ocupar a nona colocação - conquistando sua posição entre as dez melhores do ranking WTA.