Luciano acredita em 'quadrado mágico' com James no São Paulo

Com a chegada de reforços e o retorno de outros atletas, muitos torcedores tem questionado se o "quadrado mágico" com Calleri, Lucas, Luciano e James Rodríguez é algo possível de acontecer no time do São Paulo. Para muitos, essa é uma formação extremamente ofensiva, que dificilmente daria certo, mas não para o camisa 10 tricolor.

"Dá para jogar todo mundo junto desde que todos cumpram suas funções dentro de campo. O treinador vai ter que escolher isso. Eu mesmo me sinto muito bem, como todos ali da frente eu acho que estão bem. Se todo mundo cumprir sua função, não tem como não colocar, é só jogador de qualidade, né? Dor de cabeça para o treinador", comentou Luciano.

James Rodríguez ainda não foi inscrito no Campeonato Paulista, motivo suficiente para o surgimento de especulações envolvendo o futuro do jogador no São Paulo. Mas, o real motivo para o colombiano ainda não constar na lista de atletas que podem atuar no Estadual é o fato dele estar cumprindo um cronograma personalizado de trabalho para controle de carga, visando evitar qualquer tipo de lesão.

Aliás, James Rodríguez não é o único que ainda não foi inscrito no Campeonato Paulista. Pelo mesmo motivo, Rafinha e Michel Araújo também não constam na lista dos atletas que podem entrar em campo pelo Estadual, mas todos devem ser incluídos em breve, assim que estiverem 100% fisicamente.

Nesta pré-temporada a diretoria conseguiu diminuir a quantidade de atletas que formam o elenco do São Paulo, o que foi um pedido do técnico Dorival Júnior. Ainda assim, seu sucessor, Thiago Carpini, terá muito trabalho para escolher a formação ideal do Tricolor, já que o elenco tem opções de sobra na maioria dos setores, o que significa uma maior concorrência pela vaga no time titular.

"[O Carpini é um] Treinador jovem, que procura dar bastante informações, conversar bastante com os atletas. Tem atletas que são experientes também aqui no grupo, vitoriosos. Ele também quer vencer, ele chegou com gana de vencer, e espero que dê certo, que a gente possa vencer junto e ser campeão", completou Luciano.

Passada a vitória por 3 a 1 sobre o Santo André, o São Paulo volta a entrar em campo na próxima terça-feira (23), às 19h30 (de Brasília), contra o Mirassol, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, provavelmente ainda sem James Rodríguez, que pode retornar no sábado, contra a Portuguesa, no Morumbi, às 18h.

