Juan Carlos Osorio analisa empate do Athletico-PR: "Não jogamos bem"

No último domingo, o Athletico-PR visitou o Azuriz, pelo Campeonato Paranaense, e ficou no empate em 0 a 0. Na entrevista coletiva depois do jogo, Juan Carlos Osorio, treinador do Furacão, analisou o jogo.

"Nós fizemos o suficientemente para conquistar um ponto. Competimos bem, mas não jogamos bem. Temos potencial para melhorar muito mais", falou.

Osorio também falou sobre o que faltou para o Athletico-PR sair do confronto com os três pontos.

"Nos faltou uma melhor atuação dos corredores, sobretudo nos últimos 30 minutos, quando jogamos com Julimar e Pablo, duas referencias na área. Nos faltou bons cruzamentos. Temos que trabalhar para melhorar isso", disse.

"O adversário se fechou bem em seu campo, com oito ou nove jogadores atrás da bola. Uma equipe muito forte, muito atlética. Dessa forma é muito difícil penetrar. Tentamos girar a bola pelas pontas mas tivemos muita dificuldade", finalizou.

O próximo compromisso do Athletico-PR está marcado para a próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), diante do Maringá, na Ligga Arena, válido pela terceira rodada do Campeonato Paranaense. No momento, o clube comandado por Osorio ocupa o terceiro lugar da competição, com quatro pontos.