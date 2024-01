Jonas, ídolo do Benfica, elogia Marcos Leonardo

Jonas, brasileiro ídolo do Benfica, elogiou a contratação de Marcos Leonardo pelo clube português. O ex-jogador do Santos vem tendo um início muito bom em sua nova equipe e já soma dois gols em duas partidas, mesmo vindo do banco em ambas.

"O Benfica fez uma grande contratação, é um jovem jogador, com uma projeção muito grande e está no clube certo porque quando se fala em jovens jogadores, para evoluir, para crescer, para poder vir a ser rentável para o clube, o Benfica é a equipe ideal", afirmou Jonas em entrevista ao "Flashscore".

O ex-atleta também destacou as principais características positivas que enxerga no jogo de Marcos Leonardo.

"Dos poucos jogos que vi dele, o que mais me chamou a atenção foi o chute, o poder de finalização. É um jogador muito frio perto da área, se posiciona muito bem e finaliza como poucos", disse.

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Além disso, Jonas também falou um pouco sobre as diferenças do Campeonato Português para o Brasileiro.

"Aqui no Brasil existem muitas equipes grandes, enquanto em Portugal gira em torno de três (Benfica, Porto e Sporting), com o SC Braga por perto. Às vezes você passa em branco um jogo, às vezes dois, e isso pode te custar o campeonato. Aqui no Brasil ainda dá tempo para correr atrás. Sempre tinha na minha mente que em cada jogo tinha que fazer pelo menos um gol. Tinha plena noção da cobrança. Realmente é diferente a cobrança que existe em Portugal e no Brasil", relatou Jonas.

O Benfica e o Marcos Leonardo retornam a campo contra o Estoril nesta quarta-feira, às 16h45 de Brasília, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa. O jogo é válido pela semifinal da Taça da Liga Portuguesa.