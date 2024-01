Jogo do Flamengo hoje na Copinha 2024: horário e onde assistir

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam hoje (22), às 19h30 (de Brasília), na Arena Barueri (SP), em uma das semifinais da Copa São Paulo. A partida será transmitida pelo sportv (TV fechada).

O Flamengo chegou às semifinais após eliminar o novato Ester em decisão nos pênaltis após um empate por 1 a 1 no tempo normal.

Já o Cruzeiro eliminou o Coritiba com uma vitória por 1 a 0, com gol do zagueiro Pedrão aos 29 minutos do segundo tempo.

Flamengo x Cruzeiro -- Semifinal da Copinha

Data e horário: 22 de janeiro, às 19h30 (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em São Paulo

Transmissão: sportv (TV fechada)