Jogadores do Flamengo aproveitam folga em parques de Orlando

Parte do elenco do Flamengo aproveitou a folga durante a pré-temporada para ir aos parques do Universal Orlando Resort. O grupo inicia amanhã (23) a preparação para o segundo amistoso.

O Fla venceu o Philadelphia Union ontem. Pedro e Everton Cebolinha garantiram o placar de 2 a 0.

Os jogadores foram acompanhados dos familiares. Funcionários do clube também estão presentes e vão passar o dia na Universal Studios Florida e Islands of Adventure.

Nem todos foram. A lista do parque tem Erick Pulgar, Varela, Caio Barone, Léo Nannetti, Fabrício Bruno, David Luiz, Pedro Leão, Gerson, Matheus Gonçalves, Victor Hugo, Cleiton, De la Cruz, Arrascaeta, Luis Aucélio, Carbone e Igor Jesus.

A equipe se reapresenta nesta terça-feira (23). Os treinos vão seguir sendo realizados em dois períodos.

O Flamengo está na pré-temporada nos Estados Unidos até o dia 30 de janeiro. Depois, volta ao Brasil para seguir a disputa do Campeonato Carioca.

O próximo compromisso do time será no próximo sábado (27), quando o rubro-negro enfrenta o Orlando City, às 15h (de Brasília).

