Já no Rio de Janeiro, David Terans será oficializado como reforço do Flu

O Fluminense vai oficializar nos próximos dias a contratação do meia David Terans. O uruguaio estava no Pachuca, do México, e chega ao Tricolor das Laranjeiras em definitivo após desembarcar no Rio de Janeiro no último domingo.

"Estou muito feliz por chegar ao Fluminense. Obviamente já conheço o estilo de jogo do professor Diniz, que tem jogadores de muita qualidade. Estou muito feliz por voltar ao Brasil. Assim que surgiu a oportunidade do Fluminense eu topei. É um time que jogou muito bem no ano passado, foi campeão da Libertadores", disse o meia.

O uruguaio ainda destacou que está preparado para estrear.

"Estou muito bem fisicamente. Claro que tenho que passar por exames médicos. A estreia vai depender do treinador", declarou.

O Fluminense vem atuando com uma equipe alternativa nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, sendo que os titulares voltam das férias apenas nesta semana.